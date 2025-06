spettacolare concerto dei black eyed peas al castello di chambord

Un grande spettacolo ha animato il maestoso Castello di Chambord, dove i Black Eyed Peas hanno infiammato il palco con energia, musica e colori. Con oltre 30.000 fan entusiasti, l’evento ha segnato un'apertura memorabile del tour estivo in Francia, dimostrando ancora una volta perché sono uno dei gruppi più amati al mondo. Un’esperienza indimenticabile che ha lasciato il pubblico senza fiato e pronto a vivere nuove emozioni.

Castello di Chambord (Francia), 23 giu. (askanews) - Spettacolo da tutto esaurito per l'avvio del tour estivo in Francia dei Black Eyed Peas. La band americana con 35 milioni di album venduti nel mondo ha scelto come prima tappa il Castello di Chambord (Loir-et-Cher) per uno show di energia, suoni e colori; un evento parte del festival Chambord Live. Oltre 30.000 i fan che si sono presentati con ventagli e cappellini di paglia sfidando il caldo per vedere dal vivo il gruppo che dalla fine degli anni '90 a oggi ha accompagnato generazioni con grandi successi internazionali. "Le nostre canzoni dovrebbero essere come un 'cerotto' per le persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net