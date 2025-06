sperona auto dei carabinieri e causa un incidente condannato un 30enne

Una scena di pura adrenalina e temerarietà, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un 30enne, insieme a un complice, ha speronato l’auto dei Carabinieri durante un tentativo di fuga, poi ha causato un incidente che poteva essere fatale. Per questa condotta irresponsabile, è stato condannato. La sua storia ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e la sicurezza di tutti.

In compagnia di un complice prima aveva speronato l'auto di servizio di una pattuglia di carabinieri che voleva fermarli per un controllo, poi ha provocato un incidente che miracolosamente non ha causato conseguenze gravi per le persone a bordo del veicolo che si sono trovate di fronte ad un. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it