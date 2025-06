Spazi d' ozio il programma con gli eventi

Spazi d’Ozio torna a incantare Parma con la sua dodicesima edizione, un mix irresistibile di cultura e divertimento. Organizzato dal Teatro del Cerchio, questo evento estivo promette 16 serate di emozioni, dalla musica al teatro, in una cornice suggestiva in via Belli. È il momento di vivere l’estate all’insegna dell’arte e della convivialità: non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione di svago e scoperta!

È il momento di Spazi d’Ozio: la rassegna estiva, arrivata alla dodicesima edizione, ricca di spettacoli organizzata dal Teatro del Cerchio per l’estate 2025 a Parma. Nella nuova sede di via Belli sono in programma ben 16 serate di spettacoli, da giugno a quasi tutto il mese di luglio, con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Spazi d'ozio, il programma con gli eventi

In questa notizia si parla di: spazi - ozio - programma - eventi

Sport in tv oggi (lunedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, lunedì 12 maggio, è una giornata di sport imperdibile con OA Sport. Come sempre, vi proponiamo la guida dettagliata per seguire tutti gli eventi in programma, completi di informazioni su dirette TV e streaming.

Uno spettacolo affascinante e incantato... questo giovedì a Spazi D'Ozio IL MAGICO BOSCO DI GAN Spettacolo di narrazione e ombre tra grandi abeti luminosi Lo spettacolo si terrà presso il parco del Tulipano in Via Bonomi, Parma Siamo abbracciati da Vai su Facebook

Spazi d'ozio, il programma con gli eventi; “Otium. Spazi, frammenti e edonismi naturali”: una nuova personale di Matteo Cibic a Palazzo Thiene; Matteo Cibic: la mostra a Palazzo Thiene “PERL_ARTE” celebra l’Otium.

Spazi d'ozio, il programma con gli eventi - È il momento di Spazi d’Ozio: la rassegna estiva, arrivata alla dodicesima edizione, ricca di spettacoli organizzata dal Teatro del Cerchio per l’estate 2025 a Parma. Riporta parmatoday.it

Spazi d'Ozio 2024, il programma: fino al 26 luglio la bella estate del Teatro del Cerchio in via Belli - “Spazi d’ozio 2024 sarà prima di tutto un luogo di festa con un programma che, a dispetto dell’ozio nel ... Scrive parmatoday.it