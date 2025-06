Spaventoso incidente in moto | ferito soccorso dall' eliambulanza

Un incidente in moto sconvolgente si è verificato domenica sera lungo la suggestiva Sp58 a Valvestino, lasciando tutti senza parole. Una giovane donna di 29 anni ha avuto un grave incidente sui tornanti tra Capovalle e l’incrocio con la Provinciale 9, riportando multiple ferite. L’intervento tempestivo dell’eliambulanza ha evitato il peggio, ma la scena rimarrà impressa nella memoria di chi era presente. La vicenda mette in luce la pericolosità di quelle curve e l’importanza della prudenza.

