Sparò e uccise aggressore a Capodanno carabiniere riceve encomio solenne

Il coraggio e la prontezza di riflessi del carabiniere Luciano Masini hanno fatto luce su un episodio cruciale a Villa Verucchio, in occasione di Capodanno. Dopo aver neutralizzato l'aggressore e aver salvato vite, Masini riceve un prestigioso encomio solenne, simbolo di riconoscimento e rispetto per il suo eroismo. Un gesto che sottolinea l'importanza dela dedizione degli uomini in divisa nel proteggere la comunità.

Rimini, 23 giugno 2025 – L’ encomio solenne dopo la richiesta di archiviazione. Il riconoscimento al luogotenente dei carabinieri Luciano Masini è stato conferito dal generale Salvatore Luongo (è il primo encomio solenne del suo mandato). Masini è il sottufficiale dell’Arma, che la notte di capodanno, a Villa Verucchio, ha colpito e ucciso il 23enne egiziano Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, dopo che questi aveva accoltellato e ferito quattro persone stava aggredendo anche lo stesso militare. La procura aveva già chiesto l’archiviazione perché secondo i magistrati il carabiniere non aveva alternative: è stato costretto a sparare, per tutelare la propria incolumità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sparò e uccise aggressore a Capodanno, carabiniere riceve encomio solenne

