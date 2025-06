Spari sulla statale | ferito un uomo commando in fuga

Una sparatoria sconvolge la Statale 42 tra Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon, lasciando il coinvolto ferito e il territorio sotto shock. Le poche notizie finora disponibili dipingono uno scenario teso e ancora avvolto nel mistero, con un uomo di 41 anni che ha richiesto aiuto in un’area di serre. La polizia sta indagando sul motivo di questa fuga violenta, mentre l’intera comunità attende risposte e sicurezza.

Colpi d’arma da fuoco sulla Statale 42 lunedì sera, poco dopo le 19, al confine tra Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon. Ancora poche e frammentarie le informazioni disponibili. Come segnala il 118 l’intervento dei soccorsi è stato richiesto per una sparatoria durante la quale è rimasto ferito al fianco sinistro un uomo di 41 anni. È successo all’altezza dell’uscita della Statale, in un’area di serre. L’uomo ha chiesto aiuto a un automobilista di passaggio ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Bolognini di Seriate. Dalle prime informazioni pare che ci siano 4 soggetti in fuga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it