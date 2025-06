Spari sulla statale 42 | ferito un uomo aggressori in fuga

Una sparatoria scuote la statale 42 tra Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon, lasciando un uomo ferito e i soccorritori in allerta. Le prime ricostruzioni sono frammentarie, ma l'evento ha già acceso l’attenzione di tutti. Mentre le autorità indagano sull’accaduto, la comunità si chiede cosa sia realmente successo in quella tragica sera. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi e dettagli sulla vicenda.

Colpi d’arma da fuoco sulla statale 42. Lunedì sera poco dopo le 19 al confine tra Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon. Ancora poche e frammentarie le informazioni disponibili. Come segnala il 118 l’intervento dei soccorsi è stato richiesto per una sparatoria durante la quale sarebbe rimasto al fianco sinistro un uomo di 41 anni. L’aggressione è avvenuta ad Albano all’uscita della statale 42 vicino allo svincolo di Albano-San Paolo, in un’area di serre tra la statale e via Filzi a Montello. L’ambulanza lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Bolognini di Seriate. Dalle prime informazioni pare che ci siano 4 soggetti in fuga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Spari sulla statale 42: ferito un uomo, aggressori in fuga

