Spari alla festa di nozze | assassinata la sposa

Un matrimonio provenzale da sogno si trasforma in un incubo quando, tra le colline incantate del Luberon, si verificano sparatorie degne di un film di Tarantino. La tragedia si consuma tra festeggiamenti e promesse d’amore, lasciando dietro di sé morte, feriti e un’atmosfera di incredulità . Un evento che scuote la regione e ci costringe a riflettere sulla sottile linea tra gioia e tragedia.

Un matrimonio provenzale, sulle colline incantate del Luberon, tra Avignone e Aix-en-Provence, finisce con una sparatoria che ricorda scene degne di Kill Bill, il film di Quentin Tarantino. Muore la sposa, feriti gravemente lo sposo e un ragazzo di 13 anni che era con la coppia. Resta a terra anche uno degli assalitori, che aveva fatto fuoco contro i due sposi in auto ed è stato poi investito e schiacciato proprio da quella macchina guidata dal marito. La sparatoria è stata violentissima, secondo i testimoni, lo sposo e diversi dei suoi amici erano armati ed hanno risposto. Lui "era nel mirino", secondo quanto riferisce il sindaco di Goult avvalorando l’ipotesi di un regolamento di conti per il traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spari alla festa di nozze: assassinata la sposa

