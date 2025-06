Sparatoria vicino al Bennet di Albano 4 persone nel gruppo di fuoco | grave un uomo di 41 anni

Una sparatoria sconvolge il tranquillo territorio di Bergamo, vicino al supermercato Bennet di Albano Sant’Alessandro. Quattro aggressori hanno aperto il fuoco, ferendo gravemente un uomo di 41 anni. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di avviare le indagini, ma la scena rimane avvolta nel mistero. Seguiteci per scoprirne gli sviluppi e i dettagli di questa drammatica vicenda.

Bergamo – Un uomo di 41 anni è rimasto ferito a un fianco da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava sulla Statale 42 fra Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon alle 19 di ieri. Dai primi riscontri ad entrare in azione sarebbe stato un gruppo di almeno quattro persone. L’aggressione è avvenuta nei pressi di un bosco vicino al supermercato Bennet. Dopo l’allarme l’uomo, che è stato ferito al fianco sinistro, è stato immediatamente soccorso dai sanitari arrivati sul posto insieme ai carabinieri. È grave ma non in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ ospedale Bolognini di Seriat e dove è stato ricoverato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it