Spara ai ladri a Centola durante il furto in casa sua e ne ferisce uno gravemente | 60enne portato in caserma

Un gesto di grande tempestività e coraggio a Centola, dove un uomo di 60 anni, accorgendosi di ladri in casa, ha sparato con il fucile da caccia per proteggere la propria abitazione. L’azione ha portato al ferimento grave di un giovane albanese, mentre i malviventi sono stati messi in fuga. La vicenda sottolinea quanto sia cruciale difendersi e reagire prontamente di fronte alle minacce alla sicurezza domestica.

Si trova i ladri in casa a Foria di Centola e fa fuoco con il fucile da caccia per sventare il furto: ferito un 20enne di origine albanese nel Cilento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spara ai ladri a Centola durante il furto in casa sua e ne ferisce uno gravemente: 60enne portato in caserma

In questa notizia si parla di: ladri - centola - furto - casa

Sorgenti: tentano il furto in un appartamento, ladri messi in fuga dai vicini di casa - Ieri sera, intorno alle 22, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare un appartamento al primo piano di via Lunardi, forzando una finestra.

Spara ai ladri a Centola durante il furto in casa sua e ne ferisce uno gravemente: 60enne portato in caserma; Sorprende i ladri in casa e spara col fucile: uno finisce in ospedale, complici in fuga; Ladri in casa, scende con un fucile e spara: un ferito.

Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno: ora è caccia alla banda di albanesi vicino Caserta - Tentato furto finisce nel sangue nella frazione collinare di San Severino, nel comune cilentano di Centola, in provincia di Salerno: un uomo ha sorpreso tre ladri nella sua abitazione e ha. Scrive msn.com

Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno - Tentato furto finisce nel sangue nella frazione collinare di San Severino, nel comune cilentano di Centola, in provincia di Salerno: un uomo ha sorpreso tre ladri ... Secondo msn.com