SpaceX lancia più di 150 capsule di DNA e ceneri nello spazio | quanto costa l’ultimo saluto nel cosmo

Il confine tra Terra e infinito si espande, portando con sé un modo unico di onorare i propri cari: il servizio di sepoltura nel cosmo di Celestis. Con un investimento a partire da 3.495 dollari, puoi affidare il ricordo dei tuoi cari alle stelle. Oggi, nell’ambito della missione Transporter 14 della SpaceX, si realizza un’idea affascinante e rivoluzionaria. Scopri come il cielo diventa il nuovo luogo di eternità.

Il servizio di sepoltura nel cosmo, proposto dalla società Celestis, dà la possibilità di scegliere tra quattro destinazioni, con un costo di base di 3.495 dollari: il nuovo lancio è previsto per oggi, nell’ambito della missione Transporter 14 della SpaceX di Elon Musk. 🔗 Leggi su Fanpage.it

