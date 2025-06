Spaccio di droga e furti di valigie a Venezia Mestre e in laguna quante persone sono state arrestate

In sole 24 ore, Venezia ha visto sei persone arrestate durante un'operazione della polizia contro furti di valigie e spaccio di droga, coinvolgendo anche Mestre e Cannaregio. Un intervento deciso per ripristinare la sicurezza e sostenere la tranquillità della meravigliosa laguna. Ma quale sarà l’impatto di questa azione sulla lotta alla criminalità cittadina?

Sei arresti in 24 ore a Venezia: operazione di polizia contro furti e spaccio, con interventi a Mestre e Cannaregio.

Furti, risse e spaccio: controlli rafforzati per la sicurezza. Ma serve più videosorveglianza - Negli ultimi mesi, San Felice Circeo e Priverno hanno assistito a una preoccupante escalation di furti, risse e spaccio, spingendo le autorità locali a richiedere un potenziamento dei controlli e una maggiore videosorveglianza.

Blitz della Polizia di Stato in uno stabile di via Bra a Torino. L’operazione, che si inserisce in una più ampia strategia per contrastare lo spaccio e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in città , ha coinvolto 28 unità abitative. Due persone sono state Vai su Facebook

A Mestre il corteo della legalità contro spaccio e spaccate: «Riprendiamoci la città» - Il corteo della legalità prende il via dall'area bus Atvo della stazione fino al centro di Mestre, passando per via Dante, via Cavallotti, via Piave, via Carducci e via Rosa. Da ilgazzettino.it