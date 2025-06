Spaccio di cocaina arrestato 35enne a Serino | condanna definitiva

Un'operazione decisiva dei Carabinieri di Serino ha portato all'arresto di un 35enne condannato per spaccio di cocaina, risalente al 2021. La loro tempestiva azione ha permesso di eseguire un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Avellino, segnando un passo importante nella lotta contro il traffico di droga. La giustizia si è fatta strada, e ora il protagonista dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

L’arresto eseguito dai Carabinieri a seguito di una condanna definitiva per spaccio di cocaina risalente al 2021.. I Carabinieri della Stazione di Serino nella serata di ieri, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di un 35enne del luogo. Il provvedimento scaturisce a seguito di condanna per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di cocaina. I fatti risalgono al 10 marzo 2021 e si sono verificati nel territorio di San Michele di Serino. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto in carcere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

