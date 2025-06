Spaccata al centro commerciale a Madonna dell’Acqua

Una notte di tensione a Madonna dell’Acqua, dove il nuovo centro commerciale "Parco La Torre" è stato teatro di un furto con spaccata ai danni del punto vendita Terranova. L’evento, avvenuto durante l’orario di chiusura, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla protezione dei beni e delle persone. Resta da capire quali misure saranno adottate per garantire tranquillità agli operatori e ai clienti, perché la sicurezza deve sempre essere una priorità.

San Giuliano Terme 23 giugno 2025 – Preoccupazione per la sicurezza nel nuovo centro commerciale "Parco La Torre" a Madonna dell’Acqua, dopo che il punto vendita Terranova è stato vittima di un furto con spaccata nei giorni scorsi (sabato notte). L’episodio si è verificato durante l’orario di chiusura. I ladri hanno compiuto una vera e propria spaccata, riuscendo a penetrare all'interno del locale. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull’entità del furto, ma i carabinieri stanno conducendo le indagini per risalire agli autori dell’intrusione. I malviventi si sono introdotti nel negozio forzando una vetrata della porta di accesso, causando danni strutturali all’ingresso e riuscendo ad accedere all’interno dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccata al centro commerciale a Madonna dell’Acqua

