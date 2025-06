Sorteggio Wimbledon 2025 | programma orario tv streaming tutte le teste di serie

Il sorteggio di Wimbledon 2025 si avvicina, con la cerimonia di venerdì 27 giugno a Londra pronta a svelare il tabellone principale. L’attesa cresce per scoprire i duelli sugli storici campi di Church Road e conoscere le teste di serie che renderanno questa edizione indimenticabile. Tanti italiani puntano a ripetere i successi di Roland Garros, e Jannik Sinner, come testa di serie, sogna di scrivere una nuova pagina di storia.

Venerdì 27 giugno si terrà a Londra il sorteggio del tabellone principale dell’edizione 2025 di Wimbledon. Il terzo Slam della stagione è ormai alle porte. Sull’erba celebre di Church Road, dal 30 giugno al 13 luglio, le emozioni non mancheranno e ci sono grandi ambizioni in casa Italia per far bene, replicando in qualche modo quanto accaduto al Roland Garros. Nel main draw maschile, Jannik Sinner sarò n.1 del seeding e sogna di poter conquistare il titolo nel Tempio del tennis. Nella top-32 troviamo anche Lorenzo Musetti (n.7), Flavio Cobolli (n.22) e Matteo Berrettini (n.32). Su quest’ultimo, in particolare, ci sono tanti punti di domanda circa la sua partecipazione, visto il problema agli addominali e la decisione di saltare degli eventi in preparazione dei Championships, come i tornei a Stoccarda e del Queen’s. 🔗 Leggi su Oasport.it