Sorrento il prete indossa la tunica a messa con i colori della Palestina | Non rispondiamo al male col male Per misericordia e perdono – Il video

A Sorrento, il prete Don Rito Maresca ha scelto di indossare la tunica con i colori della Palestina durante la messa domenicale, un gesto che sta facendo discutere e diventando virale sui social. Con questo atto, il sacerdote ha voluto mandare un messaggio di solidarietà e di pace, ricordando che “non rispondiamo al male col male, ma con misericordia e perdono”. La sua scelta ispira riflessione e dialogo su temi di attualità e compassione.

Si chiama don Rito Maresca e sta diventando virale sui social perchĂ© domenica scorsa, durante la celebrazione del Corpus Domini a Mortora, frazione di Piano di Sorrento, nel Napoletano, ha deciso di indossare l’abito talare con i colori della bandiera palestinese. Il bianco stavolta è stato accompagnato dai colori rosso, verde, nero. «Dobbiamo schierarci», ha scritto il prete su Facebook, «per difendere la vita e per difendere chi non può difendersi». «A Gaza si spezzano corpi innocenti. E noi, mentre adoriamo il Corpo di Cristo non possiamo restare in silenzio», ha dichiarato domenica il prete ai suoi fedeli. 🔗 Leggi su Open.online