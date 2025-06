Sorrento il parroco ProPal | Assomiglierò a Gesù Cosa spunta durante la messa

A Sorrento, il parroco di Mortora, don Rito Maresca, ha fatto scalpore durante la messa indossando un abito talare con i colori della bandiera palestinese. Con un gesto simbolico, ha paragonato la sua voce di protesta per Gaza a quella di Gesù, condannato e giustiziato dal potere, evidenziando come spesso le istituzioni sacre e civili si pieghino agli interessi dei potenti. Un atto che invita alla riflessione sulla giustizia e la solidarietà.

Ha indossato un abito talare con i colori della bandiera della Palestina e ha paragonato la sua scelta di alzare la voce per Gaza a quella di Gesù, che è stato "condannato dal potere religioso e giustiziato dal potere politico a servizio non della verità e dei poveri ma del controllo e della difesa dei potenti". È la storia di don Rito Maresca, il parroco di Mortora (una frazione di Piano di Sorrento) che, in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini, ha fatto una scelta di campo inequivocabile e condannato le mosse di Israele parlando di "pulizia etnica". Il video della scena ha fatto il giro dei social network e della rete tutta perché lì, nelle maglie del web, don Rito Maresca ha lanciato messaggi poco fraintendibili sul conflitto scoppiato in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it