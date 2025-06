Sorpresi mentre tentano di rubare un portafogli in un hotel | avevano anche coltello cacciavite e hashish

Due giovani, sorpresi nel tentativo di rubare un portafoglio in un hotel di Cesenatico, sono stati fermati dai Carabinieri con armi e sostanze illecite. Durante le verifiche, è stato rinvenuto anche un cacciavite, un coltello e dell'hashish, che hanno portato alla loro denuncia per tentato furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi e ricettazione. La loro condotta mette in luce come la criminalità si annidi anche nelle situazioni più apparentemente tranquille.

Due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Cesenatico con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi e ricettazione. La coppia è stata sorpresa a rubare un portafoglio all’interno di un hotel. Nel corso degli accertamenti sono stati trovati in possesso di un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Sorpresi mentre tentano di rubare un portafogli in un hotel: avevano anche coltello, cacciavite e hashish

In questa notizia si parla di: rubare - hotel - sorpresi - tentano

Tentano di rubare 150 chili di avocado da un'azienda a Santa Venerina, sorpresi dai carabinieri e arrestati - Un tentativo di furto di 150 chili di avocado è stato sventato dai carabinieri di Santa Venerina, che hanno arrestato due uomini di 33 e 30 anni, residenti a Riposto.

Sorpresi mentre tentano di rubare un portafogli in un hotel: avevano anche coltello, cacciavite e hashish; Lungarno Santa Rosa: sorpresi mentre tentano di rubare su un’auto; Agrigento, tentano di rubare un condizionatore: denunciati due ospiti di un hotel.

Tentano il furto di gasolio: sorpresi - I due uomini trovati all’interno del cantiere, stranieri di 47 e 38 anni, avevano sei taniche e un tubo di gomma: sono stati denunciati per ... Come scrive ilgiorno.it

Rieti, tentano di rubare da Globo mettendosi gli abiti addosso: sorpresi e denunciati - Denunciati tre italiani che all'interno del punto vendita Globo di Rieti, hanno tentato di fare una spesa indebita. Si legge su ilmessaggero.it