Sorprende tre ladri in casa spara e ne ferisce uno

Una sera di paura nella frazione collinare di San Severino, dove un uomo ha improvvisamente affrontato tre ladri nel suo domicilio. La reazione decisa si è conclusa con un colpo di pistola, ferendo uno dei malviventi e ponendo fine a un tentativo di furto finito nel sangue. Mentre il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale, gli altri due sono ancora in fuga, alimentando l'incertezza e la tensione nella comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tentato furto finisce nel sangue nella frazione collinare di San Severino, nel comune cilentano di Centola, in provincia di Salerno: un uomo ha sorpreso tre ladri nella sua abitazione e ha reagito sparando e ferendo uno dei malviventi. E’ avvenuto nella tarda serata di ieri. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Gli altri due sono in fuga: anche un altro bandito potrebbe essere stato ferito ma la circostanza è in fase di accertamento. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando e cercando i fuggitivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno

