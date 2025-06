Sorprende tre ladri in casa | spara e ne ferisce uno a Centola in Cilento

Una notte di tensione a Centola, nel Cilento: un coraggioso residente sorprende tre ladri in casa e, in un gesto deciso, spara ferendone uno. Mentre due fuggono nei vicoli, il malvivente colpito è ora ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo Della Lucania, lasciando dietro di sé un’onda di shock e riflessione sulla sicurezza domestica. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo drammatico episodio che ha sconvolto la comunità .

Spara contro tre ladri sorpresi in casa: in due riescono a scappare, il terzo è all'ospedale San Luca di Vallo Della Lucania, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ladri - casa - spara - sorprende

Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno - Una sera di paura nella frazione collinare di San Severino, dove un uomo ha improvvisamente affrontato tre ladri nel suo domicilio.

Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno. A Centola: altri due in fuga, forse anche altro bandito ferito #ANSA Vai su X

Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno; Sorprende i ladri in casa e spara col fucile: uno finisce in ospedale, complici in fuga; Sorprende tre ladri in casa: spara e ne ferisce uno a Centola, in Cilento.

Sorprende tre ladri in casa: spara e ne ferisce uno a Centola, in Cilento - Spara contro tre ladri sorpresi in casa: in due riescono a scappare, il terzo è all'ospedale San Luca di Vallo Della Lucania, in provincia di Salerno ... Si legge su fanpage.it

Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno: ora è caccia alla banda di albanesi vicino Caserta - Tentato furto finisce nel sangue nella frazione collinare di San Severino, nel comune cilentano di Centola, in provincia di Salerno: un uomo ha sorpreso tre ladri nella sua abitazione e ha. Lo riporta msn.com