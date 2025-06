Sorprende i ladri in casa e spara col fucile | uno finisce in ospedale complici in fuga

Momenti di grande tensione a Centola, dove un proprietario ha sorpreso una banda di ladri e, in un gesto di coraggio, ha aperto il fuoco con il fucile. Uno dei malviventi è stato ferito e trasportato in ospedale, mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Un episodio che mette in luce quanto sia importante difendersi e agire prontamente di fronte alla minaccia. La situazione resta sotto controllo, ma lascia aperta una riflessione sulla sicurezza domestica.

Momenti di panico, la scorsa notte, a Centola, dove una banda composta da tre malviventi, sembra di nazionalitĂ albanese, ha cercato di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione. Qualcosa, però, è andato storto. Il proprietario, infatti, ha sorpreso i tre mentre rovistavano al piano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sorprende i ladri in casa e spara col fucile: uno finisce in ospedale, complici in fuga

