Soriano nel Cimino mette in scena il capolavoro di Hitchcock Nodo alla gola

Soriano nel Cimino si trasforma in un palcoscenico di emozioni intense: il 27 giugno, alle ore 21, il castello Orsini ospita "Nodo alla gola", lo spettacolo finale del corso di recitazione 2024-2025. Un evento imperdibile che rivisita il celebre capolavoro di Hitchcock, promettendo una serata ricca di suspense e profonde introspezioni psicologiche. Preparati a vivere un'esperienza teatrale unica, dove la tensione e l'arte si incontrano per lasciare il segno.

