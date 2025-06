Sopravvissuta alla strage del bus di Mestre ritrova il pompiere suo salvatore | So che mi state cercando

Dopo aver affrontato l’orrore del bus di Mestre, Kateryna Samoshchenko ha ritrovato il suo salvatore: un pompiere che, come un angelo custode, le ha salvato la vita. La sua richiesta di rivederlo ha preso una piega inaspettata, portando alla luce storie di coraggio e solidarietà. Un gesto che dimostra come, anche nelle tragedie più oscure, la speranza e i legami umani possano sorprendere. Continua a leggere…

Dopo le cure, Kateryna Samoshchenko, sopravvissuta alla strage del bus di Mestre, ha iniziato a ricordare quel pompiere arrivato come un angelo su di lei per portarla via e ha chiesto di poterlo rivedere. Dopo un appello pubblico, a sorpresa ha risposto lo stesso vigile del fuoco chiamando al telefono un'amica della donna: "So che mi state cercando”. 🔗 Leggi su Fanpage.it