Sopralluogo allo ' Zaccheria' per la consegna ufficiale dei lavori | Garantita la ripresa dopo una fase complicata

Questa mattina, lo Stadio Comunale Pino Zaccheria ha visto un importante sopralluogo per la consegna ufficiale dei lavori, segnando una svolta positiva dopo una fase complessa. Alla presenza di autorità , tecnici e rappresentanti dell’impresa, si è dato il via a una ripresa garantita, simbolo di impegno e rinascita per uno degli storici luoghi sportivi della città . La fiducia nel futuro dello Zaccheria si fa sempre più concreta, alimentando l’entusiasmo di tutta la comunità .

Si è svolto questa mattina il sopralluogo presso lo Stadio Comunale Pino Zaccheria, alla presenza della Ssindaca Maria Aida Episcopo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, dell’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, dei tecnici comunali e dei rappresentanti della nuova impresa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Sopralluogo allo 'Zaccheria' per la consegna ufficiale dei lavori: "Garantita la ripresa dopo una fase complicata"

