sono tanti i segnali con cui i nostri animali domestici sanno farsi capire e dirci se sono a disagio o no ovviamente bisogna saperli interpretare

Capire i segnali dei nostri amici a quattro zampe è fondamentale per rafforzare il legame e garantire il loro benessere. Spesso, gesti apparentemente innocui possono nascondere uno stato di disagio o di felicità reale. Imparare a interpretare correttamente questi messaggi ci permette di rispondere con cura e attenzione, creando un ambiente di convivenza più sereno e felice. Leggerli è utile per comprendere le loro esigenze, il...

C i sono segnali che sembrano positivi – come le fusa dei gatti – o neutri – uno sbadiglio in un cane – che invece possono essere manifestazione di uno stato di disagio. I nostri animali domestici comunicano di fatto con noi costantemente attraverso segnali comportamentali, posturali e vocali. Atteggiamenti che possono essere interpretati come se fossero segni di un vero e proprio linguaggio. Leggerli è utile per comprendere le loro esigenze, il loro stato emotivo, eventuali stati di malessere o disagio, e intervenire per supportare la loro salute e il loro benessere.