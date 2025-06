Sono stata operata alla testa per 10-12 ore a causa di due lesioni importanti | lo rivela Diletta Pagliano ex protagonista di Uomini e Donne

Diletta Pagliano, ex protagonista di Uomini e Donne, ha condiviso con coraggio il suo percorso di recupero dopo un intervento durato oltre dieci ore per gravi lesioni alla testa. Con una foto che mostra la vistosa fasciatura, ha rassicurato le sue fan sulla buona riuscita dell’operazione e sulla sua voglia di tornare più forte di prima. La sua trasparenza e determinazione sono un esempio di forza e resilienza in momenti delicati.

Una foto con una vistosa fasciatura alla testa ma per fortuna anche buone notizie: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Diletta Pagliano, si è sottoposta a un intervento che è andato bene. La donna ha reso nota l’operazione con un post pubblicato su Instagram: “Mie Girls, periodo delicato. Mi sono sottoposta a un’operazione durata 10-12 ore alla testa per due lesioni importanti “. A rassicurare le fan preoccupate è stata la stessa Pagliano, che poi ha aggiunto: “Volevo rassicuravi che è andata bene e che ci sentiamo presto. Baci”. Tra i commenti spicca quello di Leonardo Greco. “Riprenditi”, ha commentato il tronista di Uomini e Donne dell’edizione 201011 scelse proprio la Pagliano dopo aver corteggiato sia lei che Barbara Barbieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata operata alla testa per 10-12 ore a causa di due lesioni importanti”: lo rivela Diletta Pagliano, ex protagonista di “Uomini e Donne”

In questa notizia si parla di: testa - pagliano - sono - stata

“Sono stata operata”. Belen, annuncio all’improvviso: l’intervento poi tanti farmaci: come sta - Un momento difficile per Belen Rodriguez, che dopo le indiscrezioni sulla presunta rottura con la sorella Cecilia, ora rivela di aver subito un intervento chirurgico.

"Periodo delicato, un'operazione durata dieci, dodici ore alla testa per due lesioni importanti" Diletta Pagliano si è sottoposta a un’operazione alla testa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sui social ha spiegato cosa è successo Vai su Facebook

Uomini e Donne: ricordate Diletta Paglano? Ora sto bene, ma ho subito un'operazione; Diletta Leotta rivede l'ex Can Yaman al compleanno di Elodie: Incidente diplomatico sfiorato; Salerno, Febbre del Nilo: paziente contagiato finisce in rianimazione.

Diletta Pagliano operata alla testa per 12 ore, come sta e la reazione dell’ex Greco - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Diletta Pagliano ha subito un intervento alla testa durato 12 ore, la reazione dell'ex Leonardo Greco ... Lo riporta msn.com

L’ex di Uomini e Donne Diletta Pagliano operata alla testa: “Intervento di oltre dieci ore, lesioni importanti” - L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato via Instagram dell’intervento e delle sue condizioni di salute. Riporta fanpage.it