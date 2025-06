Sono scampato alle bombe per un giorno Conosco famiglie bambini spero tutto finisca | il racconto di Manicone vice-ct dell’Iran

Un giorno di salvezza tra le bombe, un racconto di speranza e solidarietà che attraversa le frontiere. Antonio Manicone, ex calciatore e ora vice CT dell’Iran, condivide il suo dramma e la sua fortuna: essere riuscito a tornare a casa mentre amici e staff tecnico rimangono ancora lì, tra pericoli e incertezza. Un gesto di vicinanza che ci ricorda quanto il calcio possa unire anche nei momenti più difficili.

“Taremi sta bene. Io sono riuscito a tornare a casa un giorno prima delle bombe. Sto bene, sento quotidianamente gli amici dello staff tecnico, massaggiatori e magazzinieri, che sono là. Un grande pensiero è rivolto a loro”. A parlare è Antonio Manicone, oggi vice commissario tecnico dell’Iran ma in passato prima calciatore dell’Inter nei primi anni ’90 e poi collaboratore sempre nelle giovanili nerazzurre. Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Manicone ha parlato della situazione nel paese dopo lo scoppio della guerra con Israele, di come stanno staff e calciatori rimasti lì e degli ultimi attimi prima della sua partenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono scampato alle bombe per un giorno. Conosco famiglie, bambini, spero tutto finisca”: il racconto di Manicone, vice-ct dell’Iran

