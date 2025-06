Sono ripartiti i campus Anffas dedicati ai bambini con disturbo dello spettro autistico

sono ripartiti i campus ANFFAS dedicati ai bambini con disturbo dello spettro autistico. Anffas Chieti ha aperto le porte al campus estivo inclusivo, offrendo un'opportunità unica di crescita, socializzazione e divertimento in un ambiente accogliente e supportivo. Da settimane, i piccoli partecipanti vivono giornate ricche di attività pensate appositamente per valorizzare le loro potenzialità. Un’esperienza che fa la differenza, perché ogni sorriso conta.

