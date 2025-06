Sono l’assistente del principe William da diverso tempo | Kate Middleton scherza in una casa di riposo

La vita di Kate Middleton è un susseguirsi di momenti di grazia e sfide personali, spesso nascosti dietro l’immagine pubblica. Recentemente, la Duchessa ha scherzato in una casa di riposo, dimostrando il suo lato più spontaneo e umano. Nonostante le apparizioni televisive e le copertine di tutto il mondo, talvolta il suo volto rimane sconosciuto ai più. Scopriamo insieme alcuni aneddoti affascinanti che rivelano la vera Kate, al di là della corona.

Spesso capita di non essere riconosciuti, anche se il tuo viso appare in televisione e sui tabloid di tutto il mondo: è quanto è accaduto a Kate Middleton. La principessa del Galles è in ripresa dopo il periodo difficile in cui ha dovuto lottare con un cancro. Intanto, la rivista Hello ha rispolverato un aneddoto che la vede protagonista, risalente al 2020. Kate Middleton e il principe William, sposati dal 2011, aveva partecipato a una partita di bingo con i residenti di una casa di riposo di Cardiff nel periodo del lockdown. Qualche mese più tardi, i reali hanno deciso di far visita agli anziani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it