Sono fluido Ho avuto rapporti sia con uomini e con donne | la rivelazione sul sesso di Giucas Casella

Le origini, la carriera in televisione e la voglia di vivere 110 anni: Giucas Casella si racconta in una lunga intervista a La Stampa. Mente e ipnosi hanno reso celebre l'illusionista: " Sono un mentalista: sono uno che riesce a percepire con la mente. Il mio è un dono della natura ". Già da bambino aveva avuto qualche monito: "Caddi in un pozzo, stavo per annegare. Gridavo, ma mamma era sordomuta, non poteva percepire le urla. Eppure avvertì il pericolo: si buttò per recuperarmi. Lì telepaticamente qualcosa è successo ". "Ti chiamerai Giucas" – Giuseppe ci mette poco a diventare Giucas. Merito di un prete e del suo 'strano dono' che preoccupava qualche mamma dei suoi amici da bambino: " In quegli anni frequentavo la chiesa madre di Termini Imerese, in Sicilia, dove sono nato.