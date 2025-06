Sonia Bruganelli la bordata a Giulia Salemi | c’entra ancora il Grande Fratello

Nel mondo dello spettacolo, i confronti tra personaggi televisivi suscitano sempre grande curiosità. Recentemente, Sonia Bruganelli ha lanciato una vera e propria bordata a Giulia Salemi, riaccendendo le tensioni mai del tutto sopite. Un episodio che ha fatto parlare gli appassionati, specialmente considerando il loro passato al Grande Fratello VIP. Ma cosa si nasconde dietro questa fredda risposta? Scopriamolo insieme, perché nel mondo della TV nulla è mai banale…

Una domanda che bruciava da tempo, un confronto rimandato per anni e una risposta che ha gelato lo studio. Nel suo podcast, Giulia Salemi si è trovata davanti un'ospite che conosce bene, ma con cui ha avuto un rapporto tutt'altro che semplice. Parliamo di Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello VIP, che proprio durante quella stagione si era spesso scontrata – anche solo con lo sguardo – con la compagna di Pierpaolo Pretelli. Ma stavolta, davanti a un microfono e non a milioni di telespettatori, la verità è venuta fuori senza filtri. E le parole dell'ex moglie di Paolo Bonolis non sono passate inosservate.