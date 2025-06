Sonia Bruganelli | Dopo la separazione da Bonolis ho iniziato a fare la mamma Con i figli sono più presente di lui

Sonia Bruganelli, dopo la separazione da Paolo Bonolis, ha condiviso con sincerità il suo percorso di madre e donna. Tra momenti di gioia e sconforto, la sua testimonianza rivela la forza di ricostruire una nuova vita, senza rinunciare all’amore e alla serenità. Un racconto intenso che ci invita a riflettere sulla resilienza e sulle sfide quotidiane di chi affronta un cambiamento importante. Continua a leggere per scoprire come Sonia affronta questa nuova fase.

Sonia Bruganelli ospite del podcast di Giulia Salemi ha raccontato la sua vita oggi. Nonostante la serenità, le capitano dei momenti di sconforto: "Due sere fa ho pianto, ero triste". Dopo la separazione da Paolo Bonolis "ho iniziato a fare la mamma" ha spiegato prima di rivelare il rapporto tra i suoi figli e il nuovo compagno, Angelo Madonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

