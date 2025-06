Sonia Bruganelli conferma il sospetto di Giulia Salemi le stava antipatica al Grande Fratello

Sonia Bruganelli conferma i sospetti di Giulia Salemi: al Grande Fratello, le due non si sono mai trovate. Durante un aperto scambio nel podcast "Non Lo Faccio X Moda", Sonia ha rivelato dettagli sulla sua percezione dell’influencer, svelando un’epoca di tensione e incomprensioni. Un’anticipazione interessante che mette in luce le dinamiche dietro le quinte del reality e le vere relazioni tra i protagonisti. Scopriamo insieme cosa è emerso.

Giulia Salemi non stava simpatica a Sonia Bruganelli al Grande Fratello, arriva la conferma. Sonia Bruganelli  è stata ospite di Giulia Salemi  nel suo podcast Non Lo Faccio X Moda, dove si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale. Le due si sono conosciute durante la partecipazione dell'influencer al Grande Fratello, in quella edizione la Bruganelli vestiva i panni di opinionista e non sembrava correre buon sangue tra loro. Giulia ha rivelato: "Io ti ho vissuta male al Grande Fratello, dicevo mi odia, le sto antipatica. Ti stavo.?" Senza troppi giri di parole Sonia Bruganelli ha ammesso che in quel periodo non provava simpatia nei suoi confronti, conoscendola meglio però ha poi cambiato idea sul suo conto.

