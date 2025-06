Sonego domina con Marozsan | highlights Atp Eastbourne

L’esordio di Lorenzo Sonego all’ATP di Eastbourne è stato trionfale, dimostrando tutta la sua classe e determinazione. Con un’affascinante vittoria in due set contro Fabian Marozsan, il torinese si prepara ora ad affrontare Ugo Humbert nel prossimo turno. Sei curioso di vedere come ha dominato il campo? Guarda gli highlights e rivivi i momenti più emozionanti di questa splendida giornata.

Esordio positivo al torneo sull'erba di Eastbourne per Lorenzo Sonego, che ha battuto in due set l'ungherese Fabian Marozsan, con il punteggio di 6-2, 6-4, e al secondo turno affronterà il francese Ugo Humbert. Guarda gli highlights del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sonego domina con Marozsan: highlights Atp Eastbourne

