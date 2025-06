Sondrio uccide la madre e si suicida

Una tragedia sconvolge Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, dove un uomo ha ucciso la madre anziana e, nello stesso gesto drammatico, si è tolto la vita. Una scena straziante che lascia sgomenti e solleva domande sulle cause di questa drammatica scelta. Le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini e raccogliere ogni elemento utile a ricostruire questa dolorosa vicenda. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

12.41 Un uomo ha sparato e ucciso la madre anziana, inferma da tempo. Poi, con la stessa pistola, si è tolto la vita. E' quanto accaduto in una palazzina di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, al confine con la Svizzera. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tirano con i colleghi del Comando provinciale e la Scientifica, assieme al magistrato di turno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

