Sondaggio politico La7 Fratelli d’Italia cresce e Pd cala

Il panorama politico italiano si ridisegna con il nuovo sondaggio Swg per La7: Fratelli d'Italia si conferma leader, crescendo leggermente e rafforzando il suo vantaggio sul Pd, che invece registra un calo. M5S e Lega mostrano segni di ripresa, mentre l’incertezza rimane alta. Questi dati evidenziano un’Italia sempre più polarizzata e in movimento: cosa ci riserva il futuro alle urne?

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia in fuga, Pd in calo, M5S e Lega crescono. E' il quadro del sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni oggi, lunedì 23 giugno. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,2% e sale al 30,6%, aumentando il vantaggio sul Pd. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it