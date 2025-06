Sondaggio Ecfr | I cittadini europei hanno una visione negativa di Trump

Secondo l'ultimo sondaggio dell’European Council on Foreign Relations, le opinioni dei cittadini europei su Donald Trump sono in netto declino, con più della metà degli intervistati in sei Paesi che esprimono giudizi negativi. Questa crescente percezione sfavorevole riflette un mutamento di atteggiamento nei confronti del leader statunitense, evidenziando come l’immagine di Trump sia sempre più messa in discussione sul continente europeo. La domanda ora è: quali sono le ragioni di questa nuova tendenza?

Secondo l’ultima rilevazione dell’ European Council on Foreign Relations, realizzata intervistando cittadini di 12 Paesi europei, la percezione pubblica nei confronti di Donald Trump sta diventando sempre più negativa. In sei Stati – Danimarca, Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito – oltre la metà degli intervistati esprime un’opinione sfavorevole sul presidente statunitense. Il think tank ha sottolineato che «le maggioranze assolute nella metà dei Paesi hanno una visione negativa di Trump» e che anche nei Paesi in passato più favorevoli, come Ungheria e Romania, l’atteggiamento si è fatto più critico dopo le ultime elezioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sondaggio Ecfr: «I cittadini europei hanno una visione negativa di Trump»

