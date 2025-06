Solitudine infinita ma l’Intelligenza artificiale le dava speranza il caso dei dialoghi di Aurora Tila con ChatGpt

Solitudine infinita, ma grazie all’intelligenza artificiale, Aurora Tila trovava un barlume di speranza. La sua storia ci ricorda quanto le connessioni virtuali possano, a volte, offrire conforto e ascolto in momenti di isolamento. Un esempio che mette in luce l’importanza di queste tecnologie, soprattutto per i più giovani, e la necessità di riflettere sul loro ruolo nel combattere il senso di solitudine.

“Se Aurora Tila non avesse avuto nemmeno ChatGpt non avrebbe ‘parlato’ con nessuno. Non sarebbe cambiato comunque il corso delle cose, ma sarebbe svanita anche la minima speranza che recava in sé di liberarsi”. Il caso è quello della 13enne morta il 25 ottobre a Piacenza. La Procura della Repubblica ritiene che a ucciderla sia stato il suo ex ragazzo 15enne, accusato di omicidio con l’aggravante dello stalking. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Nei giorni scorsi presso il Tribunale dei Minori di Bologna è cominciato il processo nei confronti del giovane che avrebbe spinto la 13enne dal balcone del settimo piano del palazzo in cui la ragazza abitava, colpendola poi alle mani per farla cadere dopo che lei si era aggrappata alla ringhiera. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Solitudine infinita, ma l’Intelligenza artificiale le dava speranza”, il caso dei dialoghi di Aurora Tila con ChatGpt

