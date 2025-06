Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn musiche di scena dell' omonima commedia di Shakespeare

Lasciatevi trasportare dall’incanto di Mendelssohn e Shakespeare in un evento unico: martedì 24 giugno alle 20.45, a Villa La Rocca di Bari, il Collegium Musicum celebra la sua trentesima stagione con una serata intitolata «Notte di San Giovanni». Un incrocio straordinario tra musica e teatro, che vi condurrà in un viaggio magico tra sogno e realtà, sotto il cielo stellato di Bari. Non mancate a questa serata indimenticabile.

Martedì 24 giugno, alle 20,45, a Villa La Rocca, a Bari (via Celso Ulpiani 27), in collaborazione con l’Accademia delle Scienze, prosegue con il quinto appuntamento la trentesima stagione musicale del Collegium Musicum. «Notte di San Giovanni» è il titolo della serata, un incrocio straordinario. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "Sogno di una notte di mezza estate" di Mendelssohn, musiche di scena dell'omonima commedia di Shakespeare

In questa notizia si parla di: notte - sogno - mezza - estate

L'Archibugio presenta "Sogno di una notte di mezza estate" - L'Archibugio invita il pubblico a immergersi nel magico universo di "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare, in scena il 29 maggio 2025.

San Benedetto: Teatro Concordia, serata ''Sogno di una notte di mezza estate'' - picenotime - IT Vai su X

La moda di Bovillestate. Terza edizione di “sogno di una notte di mezza estate” in passerella Atelier Minucci, Mirko Cheyenne, Punto e Virgola. Vai su Facebook

Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn, musiche di scena dell'omonima commedia di Shakespeare; Sogno di una notte di mezza estate; (Doppio) Sogno di una notte di mezza estate. A Erba e Cesana.

Sogno di una notte di mezza estate - Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare Regia di Simone Severgnini Produzione Il Giardino delle Ore Con Stefano Begalli, Alessandro Botta, Matteo Castagna, Simone Coira, Marco Corti, ... Da laprovinciadicomo.it

(Doppio) Sogno di una notte di mezza estate. A Erba e Cesana - Da otto anni l’estate di Erba inizia con Shakespeare e la sua commedia farsesca “Sogno di una notte di mezza estate” messa in scena dalla compagnia Il Giardino delle Ore con la regia di Simone ... ciaocomo.it scrive