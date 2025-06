Sofia Richie sfoggia il bob simbolo dell’estate 2025

Sofia Richie conquista l’estate 2025 con un irresistibile twist: il classico bob si trasforma nel simbolo di stile della stagione. La modella, 26 anni, ha abbracciato il look short con un elegante french bob, sfoggiandolo sui social e catturando l’attenzione di tutti. Un cambio di look audace che riflette freschezza e modernità, perfetto per affrontare le giornate estive con charme e personalità. E la sua scelta non fa che confermare: a volte, il nuovo inizia proprio dai capelli.

Anche Sofia Richie cede al fascino del capello corto, tagliando la lunga chioma bionda in un caschetto che è un vero e proprio simbolo dell’estate. Sofia Richie cede al fascino del bob. La modella 26 ha optato per un french bob, debuttando con la nuova acconciatura sui social. In una foto condivisa su Instagram la figlia di Lionel Richie, oggi Sofia Richie Grainge dopo il matrimonio con il produttore discografico Elliot Grainge, ha svelato il nuovo taglio con una foto in cui posa in un rigoglioso giardino della Costa Azzurra: «French bob», ha scritto, appropriatamente, a corredo. GUARDA LE FOTO Taglio capelli primavera 2025: ecco il Dolce Vita Bob. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sofia Richie sfoggia il bob simbolo dell’estate 2025

