Società della Salute scontro aperto L’assessore Papi tiene il punto

L’assessore Papi non fa un passo indietro nel dibattito sulla Società della Salute di Siena, evidenziando le criticità emerse e ribadendo la sua posizione. La discussione si infiamma, riflettendo tensioni e divergenze che vanno oltre le pieghe della politica locale. In un clima di scontro aperto, emerge con chiarezza quanto sia fondamentale affrontare con trasparenza e decisione le sfide del sistema socio-sanitario.

Non arretra di un centimetro l’assessore comunale ai Servizi sociali, Micaela Papi, che tiene il punto sulle criticità economico-finanziarie della Società della Salute senese, emerse con l’interrogazione del gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "Capisco l’imbarazzo del presidente della Società della Salute, Giuseppe Gugliotti, che è stato messo davanti alle criticità organizzative della SdS rilevate dall’amministrazione comunale di Siena – afferma l’assessore –. Ma per il Comune è legittimo rilevare con spirito costruttivo eventuali criticità nella gestione economico-finanziaria, non nei servizi ai cittadini che sono e restano la nostra priorità". 🔗 Leggi su Lanazione.it