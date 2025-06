Social media | 3 fattori che ne alimentano la dipendenza

che alimentano la dipendenza dai social media, svelando nuove sfide per genitori e educatori. Questi fattori non sono solo un’indicazione di tempo trascorso online, ma riflettono dinamiche emotive e psicologiche profonde. Comprendere queste motivazioni è fondamentale per promuovere un uso più consapevole e sano delle piattaforme sociali, aiutando gli adolescenti a sviluppare una relazione equilibrata con il mondo digitale.

Per anni, genitori e educatori hanno concentrato gli sforzi nel limitare il tempo che gli adolescenti trascorrono sui social media. Tuttavia, una ricerca rivoluzionaria dell’ Università di Palermo, pubblicata su PLOS One (giugno 2025), rivela che il vero problema non è la quantità, ma come e perché i ragazzi usano queste piattaforme. Lo studio longitudinale, condotto su 403 adolescenti italiani (13-18 anni), identifica tre fattori psicologici trascurati che predicono con precisione i comportamenti a rischio. Social media e solitudine, connubio deleterio: come evitare l’ansia sociale. Social media: il mito del “tempo davanti allo schermo”. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Social media: 3 fattori che ne alimentano la dipendenza

