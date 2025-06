' So swing!' il 6 luglio a Varano Marchesi

Il 6 luglio a Varano Marchesi si accende il ritmo dello swing, unendo divertimento, solidarietà e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica. Dalla musica ai giochi in legno, fino a gustare un delizioso gelato e un ricco buffet, questa serata promette di essere un’occasione speciale per divertirsi e fare del bene. Non mancate, perché ogni passo di danza e ogni sorriso contribuiranno a una causa importante!

Evento benefico e di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica. Nella prima parte della serata si potrà partecipare a workshop di balli swing, giocare con i giochi in legno di SiGioca o gustare un gelato della gelateria mira di Ramiola. Sarà poi offerto un buffet dalla pro loco di Varano.

Domenica 6 luglio dalle ore 18.00 a VARANO MARCHESI avremo la possibilità di vivere una bella giornata a scopo benefico. SO SWING: la musica come arte, ballo, cultura, aggregazione, socialità e PREVENZIONE. Questo il grande tema dell’ev Vai su Facebook

