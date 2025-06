Smoke intervista a Dennis Lehane | Che sia Mystic River o Black Bird m' interessano le zone di grigio

Dennis Lehane, maestro dei noir e delle zone di grigio tra bene e male, apre le porte alla sua nuova creazione: “Smoke – Tracce di fuoco”. In questa intervista esclusiva, l’autore di Mystic River e Shutter Island ci svela i dettagli di questa miniserie in nove puntate prodotta da Apple TV+, disponibile dal 27 giugno. Un’immersione profonda nelle sfumature della moralità che non mancherà di affascinare e coinvolgere gli spettatori.

"Non credo negli eroi e nei cattivi": l'autore dei romanzi da cui sono stati tratti Mystic River e Shutter Island ci racconta la sua nuova miniserie prodotta per Apple TV+. Smoke - Tracce di fuoco è la nuova miniserie in nove puntate prodotta da Apple Studios che vede in qualità di produttore, creatore, sceneggiatore e showrunner l'acclamato scrittore Dennis Lehane. È in arrivo in streaming su Apple TV+ a partire dal 27 giugno con i primi due episodi. Classe 1965 e di chiare origini irlandesi, Lehane è l'autore di romanzi dai quali sono stati tratti autentici capolavori della settima arte come Mystic River di Clint Eastwood (da La morte non dimentica), Gone baby gone di Ben Affleck (da La casa buia) e Shutter Island di Martin Scorsese (da L'isola della .

