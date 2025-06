Smascherato Alcaraz | è pazzo di lei non si parla d’altro

come se la sua passione e il suo talento fossero ormai indiscussi. Alcaraz, il giovane prodigio del tennis mondiale, si conferma non solo campione sul campo, ma anche personaggio dal carattere deciso e carismatico. La sua naturalezza e sicurezza lasciano intendere che, in questa nuova avventura insieme a Raducanu, il suo ruolo di leader sia già segnato. La scena è pronta: il futuro del doppio misto si scrive sotto il segno di Alcaraz.

Carlos Alcaraz, qui gatta ci cova: il video non fa altro che confermare la teoria del popolo del tennis. Effettivamente, non può proprio negarlo. “SarĂ lei il boss”. Non ha avuto il benchĂ© minimo dubbio, Carlos Alcaraz, quando, nelle scorse ore, circolata la notizia del doppio misto con Emma Raducanu, gli è stato chiesto chi tra i due avrebbe “comandato” in campo agli Us Open. Lo ha detto sorridendo, come se la cosa non gli pesasse. Come se, anzi, ne fosse addirittura contento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma contento in modo smisurato, addirittura, come ampiamente confermato dal video che l’Atp ha pubblicato attraverso i suoi canali ufficiali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Smascherato Alcaraz: è pazzo di lei, non si parla d’altro

In questa notizia si parla di: alcaraz - altro - smascherato - pazzo

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 0-5, ATP Roma 2025 in DIRETTA: altro break e partita nelle mani dell’iberico nel 2° set - Segui in tempo reale l’incredibile partita tra Sinner e Alcaraz al Roma 2025 ATP. L’iberico si avvicina al primo titolo romano, dominando nel secondo set.

Smascherato Alcaraz: è pazzo di lei, non si parla d’altro.

"Io tifo Alcaraz": perché il figlio di Djokovic è il primo tifoso di Carlitos - Non un segno di cedimento, soprattutto da parte del maggiore, dieci anni e una passione abnorme per il tennis (ci mancherebbe altro ... Secondo gazzetta.it

Alcaraz: “Torneo meraviglioso, grazie al pubblico per il rispetto nei miei confronti” - "Ringrazio il pubblico per tutta l'energia che mi ha ... Come scrive repubblica.it