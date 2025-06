Slovacchia capaci di soddisfare requisiti Nato senza il 5%

In un periodo di sfide geopolitiche crescenti, la Slovacchia dimostra di saper navigare con autonomia e pragmatismo nel panorama della difesa europea. Con una strategia flessibile, il premier Robert Fico sottolinea come Bratislava possa raggiungere gli obiettivi NATO senza dover necessariamente sforare il tradizionale 2% del PIL. La sua determinazione? Mantenere la sovranitĂ decisionale, rispettando gli impegni internazionali a modo suo e al ritmo piĂą adatto alle proprie prioritĂ .

Come la Spagna, la Slovacchia deve "riservarsi il diritto sovrano di decidere a quale ritmo e in quale struttura è disposta ad aumentare il bilancio del ministero della Difesa" per "raggiungere il piano della Nato entro il 2035". Lo scrive il premier slovacco Robert Fico su X, precisando che Bratislava "è in grado di soddisfare i requisiti della Nato anche senza un sostanziale aumento della spesa per la difesa al 5% del Pil". "In un periodo di risanamento delle finanze pubbliche e di recupero del tenore di vita medio nell'Ue, la Repubblica Slovacca ha altre prioritĂ nei prossimi anni rispetto agli armamenti", aggiunge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Slovacchia, capaci di soddisfare requisiti Nato senza il 5%

