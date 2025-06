Slot machine accese fuori orario un locale in via Stalingrado a Bologna | il gestore colto in fallo 4 volte

A Bologna, un locale di via Stalingrado è stato sorpreso quattro volte con le slot machine accese fuori orario, violando le norme sul gioco d'azzardo. Il Questore ha deciso di sospendere l'attività per cinque giorni, rafforzando l'impegno a tutelare salute e ordine pubblico. Un segnale chiaro contro comportamenti irresponsabili e rischi associati all'illegalità.

