Slip o boxer di lana o di cotone L’intimo che scegli dice molto di te

Scegliere slip o boxer non è solo una questione di comfort, ma anche di stile e salute. Dall’antichità ad oggi, le mode e i materiali cambiano, ma l’importanza di optare per tessuti naturali e di qualità resta invariata. Per mantenere benessere e freschezza, è fondamentale fare la scelta giusta e cambiare spesso. Scopri come scegliere il capo più adatto a te, leggendo i nostri consigli!

Gli antichi Greci non le portavano, i Romani sì, ma le mutande come noi le conosciamo si diffondono nel Novecento Occhio a quelle aderenti e ai materiali sintetici: possono causare infezioni e fastidi. E cambiatele ogni giorno. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Slip o boxer, di lana o di cotone. L’intimo che scegli dice molto di te

In questa notizia si parla di: slip - boxer - lana - cotone

