Slim aarons le sue foto raccontano lo stile del jet-set di un tempo in vacanza Dalla riviera francese a Capri passando per Palm Springs Miami e Marbella

Le immagini di Slim Aarons sono un vero e proprio viaggio nel tempo, testimonianza di un’epoca d’oro del jet set internazionale. Dalla Riviera Francese a Capri, passando per Palm Springs, Miami e Marbella, le sue foto svelano non solo le destinazioni dei ricchi e famosi, ma anche gli outfit da sogno degli autunni d’altri tempi. Scopriamo insieme come la moda e lo stile di quegli anni hanno definito un’epoca indimenticabile.

Come trascorrevano l'estate socialite, ma soprattutto quali outfit da sogno indossavano attori e milionari tra gli anni Cinquanta e la fine dei Settanta? Ce lo raccontano le elegantissime immagini del fotografo americano Slim Aarons, specializzato nel ritrarre l'élite nei suoi luoghi preferiti.

«Il San Pietro di Positano è più di un hotel, è la nostra casa», raccontano Vito e Carlo Cinque. Amato dal jet set internazionale (immortali gli scatti di Slim Aarons) l’iconico albergo oggi compie 55 anni; La dolce vita di Slim Aarons; L'estate di Slim Arons: le foto più belle del fotografo del jet-set e delle celebrità.

La dolce vita di Slim Aarons - Proprio perché il racconto della felicità rischia di essere infelicemente noioso quanto tutto ciò che è privo di movimento interiore, neutralizzato. Da milanofinanza.it

La dolce vita di Slim Aarons - in luoghi attraenti”, ottenendo immagini iconiche che raccontano gli svaghi dei ricchi e dei famosi in ambienti ... Secondo rsi.ch