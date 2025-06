Skymetro | il comitato del sì torna all' attacco | Ecco perché il tram non va bene

I comitati cittadini che sostengono lo Skymetro tornano all’attacco, sollevando nuove ragioni contro il tram in Valbisagno. Con un documento dettagliato, evidenziano le criticità ambientali, i costi elevati e i rischi di un’opera che potrebbe non rispondere alle reali esigenze della comunità. La loro voce si alza forte, perché credono che il futuro della mobilità debba puntare a soluzioni più sostenibili ed efficaci. Ma qual è la vera posta in gioco?

I comitati cittadini favorevoli alla realizzazione dello Skymetro tornano a farsi sentire, questa volta con un documento che esplicita punto per punto le ragioni del loro "no" al tram in Valbisagno. A preoccupare, spiegano, non è solo la perdita dei 400 milioni già stanziati, ma anche quelle che.

